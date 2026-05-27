27 Мая 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Детали коллаборации. ВТБ и Группа RWB теперь стратегические партнеры

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Оно будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества одного из крупнейших банков страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции.

«Мы считаем, что такое взаимодействие – очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. Для нас это продвижение наших продуктов и услуг на платформе Вайлдберриз. В банке ВТБ около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз – 80 млн, и эти клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это, конечно, выход на совершенно другой уровень клиентской базы, другие масштабы клиентской работы. И, конечно, у Вайлдберизз широкая клиентская база в малом бизнесе – для нас это тоже очень важно, мы можем предложить им целый ряд дополнительных сервисов и услуг», – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Андрей Костин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"(2026)|Фото: Накануне.RU

Для ВТБ это, по сути, запуск новой вехи в развитии розничного бизнеса, отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Для нас это ускорение скорости набора активной клиентской базы в рознице, как первая цель. Второй приоритет – это реклама и доступ продуктов банка ВТБ на экосистемы платформы. Ну и третий момент – это совместное использование больших данных для индивидуального ценообразования и минимизации рисков. Это огромное конкурентное преимущество в розничном бизнесе», – подчеркнул Пьянов.

В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ. Для России это принципиально новый этап в развитии экономики с глобальными синергетическими эффектами как для потребителей, так и для бизнеса.

 

Теги: втб, Вайлдберриз, синергетический эффект,


