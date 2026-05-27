Игорь Мартынов как глава экзаменационной комиссии оценил уровень теоретической подготовки выпускников Астраханского филиала РАНХиГС

Сегодня, 27 мая, в Астраханском филиале Президентской академии прошла государственная итоговая аттестация по направлению «Государственное и муниципальное управление» по профилю «Государственная и муниципальная служба».

Главой экзаменационной комиссии в региональном филиале РАНХиГС является Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Комиссия оценила уровень теоретической подготовки студентов 4 курса.

В ходе государственного экзамена прошла проверка знаний выпускников как в форме теоретических вопросов, так и путем решения ситуационных задач. Особое внимание уделялось оценке владения основными принципами и понятиями государственной и муниципальной службы, понимания ключевых направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции, а также компетенций в области делопроизводства и государственного регулирования инвестиционной деятельности.

В ходе государственной итоговой аттестации 11 студентов ответили на вопросы членов комиссии и продемонстрировали высокий уровень подготовки по выбранному направлению. Большинство выпускников получили оценку «отлично». Впереди у ребят подготовка выпускной квалификационной работы.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов, обратившись к выпускникам, напомнил им о значимости этого этапа профессионального становления.

«Дипломная работа — не просто формальное требование для получения диплома, а возможность продемонстрировать глубину полученных знаний, исследовательские навыки и способность к самостоятельной научной работе. К данному процессу необходимо отнестись со всей серьёзностью: тщательно продумывать структуру, скрупулёзно работать с источниками, уделять внимание деталям и строго соблюдать установленные сроки. Помните: качество вашей дипломной работы — это отражение вашего профессионализма и отношение к выбранной профессии», - отметил Председатель Думы Астраханской области.

Президентская академия имеет 47 региональных филиалов, в том числе Астраханский филиал. Вуз призван выполнять задачи, поставленные Президентом и правительством России – осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации грамотных кадров.