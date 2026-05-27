В Екатеринбурге забором придавило людей из-за сильного ветра

В Екатеринбурге наблюдается сильный ветер, что представляет опасность для горожан. Как сообщают городские паблики со ссылками на фото, видео и слова очевидцев, на камеру попали как минимум два случая, когда строительный забор упал на человека.

Первый случай произошел около стройки на Академика Парина. Проходившие мимо горожане общими усилиями смогли поднять ограждение и вытащить оттуда человека. Второй случай был снят на видеорегистратор автомобиля. Забор на Рябинина, 47 перекинуло ветром через зеленые ограждения и вынесло на тротуар у дорожной части. Кто-то успел вовремя присесть, но одного человека снесло на дорогу под машины. К счастью, автомобиль смог вовремя остановиться, а мужчина поднялся и побежал обратно к тротуару. Пока о пострадавших не сообщалось.

Также по всему городу фиксируют обрушение крыш и фасадов. В Юго-Западном районе возле ТЦ "Кит" и ТЦ "Гранат" на газон снесло ларек, на Трактористов, 8 сдуло крышу Политехникума, а в Академическом районе ветер повалил скамейки.

Деревья тоже сносит. На Технической на провода упала ветка, по улице Татищева в сторону Малого конного полуострова на трамвайные пути также упало дерево, из-за чего движение было приостановлено. Движение трамвая на Семь Ключей тоже закрыто из-за упавшего на провода дерева.

Дерево упало и возле школы 49, на Машиностоителей 26-24, из-за чего путь на въезд в участок дома жильцам прегражден. Горожане также предупреждают о старых тополях в Дендропарке на 8 Марта, которые валятся на тротуар.

Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре 27 мая. Тогда сообщалось, что порывы могут достигать 18 м/с. Спасатели настоятельно рекомендуют:

Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения;

Не прятаться от ветра около стен домов;

Не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру: 112.