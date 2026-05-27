В Приморье рухнул мост под тяжестью фуры: село осталось в изоляции

В Приморском крае тяжелый грузовик разрушил мост на подъезде к селу Сиваковка. Как сообщает Telegram-канал Svodka25, водитель фуры превысил допустимый вес, из-за чего конструкция не выдержала нагрузки. Машина упала в реку вместе с обломками переправы, и теперь проезд на этом участке полностью закрыт. Поскольку в округе нет других дорог, обрушение фактически лишило жителей села связи с внешним миром.

Власти региона уже создали оперативный штаб, а районная прокуратура начала проверку, чтобы оценить работу ответственных чиновников. Завтра на место аварии приедут геодезисты и мостостроители, которые обследуют повреждения. Ранее жители уже жаловались в прокуратуру на плохое состояние этого моста, и теперь ведомство выяснит, почему власти не приняли меры вовремя.

На данный момент специалисты ищут способы восстановить движение и помочь отрезанному населенному пункту.