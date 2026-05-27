Родственники Михаила Хачатуряна требуют нового пересмотра дела

Родственники предпринимателя Михаила Хачатуряна, которого после смерти признали виновным в сексуальном насилии и истязаниях над дочерьми, потребовали повторного пересмотра дела. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на судебные документы.

Кассационная жалоба на вступивший в законную силу приговор была подана в середине мая. Теперь этот документ должен рассмотреть Верховный суд.

В прошлом году Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над собственными дочерями, умышленном причинении тяжелого вреда их здоровью, распространении порнографии.

В июле 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это длительными издевательствами со стороны отца.

Ранее защитники выражали надежду, что получение статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.