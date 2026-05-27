Поселок Совхозный и часть Екатеринбурга оказались обесточены

Поселок Совхозный, а также часть микрорайона Солнечный в Екатеринбурге оказались обесточены. Об этом Накануне.RU рассказали местные жители.

Конкретно в Солнечном электричество пропало в домах по улицам Лучистая и Чемпионов.

В пресс-службе "Россети Урал" Накануне.RU пояснили, что отключения произошли из-за ухудшения погодных условий, а именно - порывистого ветра до 25 м/с.

"Энергетики "Россети Урал" - "Екатеринбург" устраняют локальное технологическое нарушение в сети 10 кВ. Специалисты оперативно выехали на место, подключают обесточенных потребителей по резервным схемам в местах, где это возможно. В зону временного нарушения электроснабжения попала часть абонентов поселков Полеводство, Совхозный. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение потребителей", - рассказали в пресс-службе.