В Екатеринбурге обозначат новые зоны запрета СИМ

В Екатеринбурге собираются обозначить новые зоны запрета для СИМ. Как сообщают в пресс-службе мэрии, знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" установят на шести участках улиц.

по нечетной стороне проспекта Ленина, от Бажова до Кузнечной;

по нечетной стороне улицы Кузнечной, от проспекта Ленина до Первомайской;

по четной стороне улицы Первомайской, от Кузнечной до Бажова;

по четной стороне улицы Бажова, от Первомайской до проспекта Ленина;

по четной стороне улицы Восточной, от проспекта Ленина до Малышева;

по четной стороне улицы Братьев Быковых, от Испанских Рабочих до Челюскинцев.

Установка знаков запланирована на июнь.

До этого 82 запрещающих знака разместили в квартале центральных улиц: Вайнера – Антона Валека – переулок Химиков – Горького – Пушкина – Малышева. Их действие распространяется не только на арендованные и личные электросамокаты, но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.

Контроль за соблюдением правил дорожного движения и вынесение штрафов нарушителям осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.