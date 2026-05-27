В Екатеринбурге обозначат новые зоны запрета СИМ
В Екатеринбурге собираются обозначить новые зоны запрета для СИМ. Как сообщают в пресс-службе мэрии, знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" установят на шести участках улиц.
- по нечетной стороне проспекта Ленина, от Бажова до Кузнечной;
- по нечетной стороне улицы Кузнечной, от проспекта Ленина до Первомайской;
- по четной стороне улицы Первомайской, от Кузнечной до Бажова;
- по четной стороне улицы Бажова, от Первомайской до проспекта Ленина;
- по четной стороне улицы Восточной, от проспекта Ленина до Малышева;
- по четной стороне улицы Братьев Быковых, от Испанских Рабочих до Челюскинцев.
Установка знаков запланирована на июнь.
До этого 82 запрещающих знака разместили в квартале центральных улиц: Вайнера – Антона Валека – переулок Химиков – Горького – Пушкина – Малышева. Их действие распространяется не только на арендованные и личные электросамокаты, но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.
Контроль за соблюдением правил дорожного движения и вынесение штрафов нарушителям осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.