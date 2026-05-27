Economist: Зеленский приказал готовиться воевать еще два-три года

Зеленский дал указание правительству готовиться к затяжному военному конфликту, который продлится еще два-три года. Об этом пишет британский журнал The Economist, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах.

В Киеве уверены, что переживать не стоит, больших рисков для правящего режима нет, раз он воюет уже пятый год. Там не видят причин, почему нельзя воевать еще несколько лет, несмотря на трудности.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал публикацию The Economist "вбросом". Однако ранее польский премьер Дональд Туск говорил о заявлении Зеленского, что тот готов воевать еще долго.

В феврале газета The Wall Street Journal писала, что по итогам Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский приказал разработать план ведения боевых действий еще на три года. А 9 мая президент РФ Владимир Путин сказал, что конфликт близится к завершению.

Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что при Зеленском военный конфликт не закончится.