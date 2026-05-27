На набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге построят уникальную смотровую площадку

В Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной рек Исеть и Ольховка в рамках федерального проекта "ФКГС" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Как рассказали в пресс-службе мэрии, главной жемчужиной проекта станет большая смотровая площадка на набережной, которая будет возвышаться над пешеходным тротуаром.

Несущие конструкции будут выполнены из металла, а покрытие и ограждения – из натурального дерева. Площадка станет первым подобным архитектурным решением в Екатеринбурге.

Напомним, что благоустройство затронет участок от дома №11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Сейчас специалисты прокладывают основание для тротуаров и площадок, устанавливают закладные опоры освещения и строят подпорные стенки, где расположатся беговая и велодорожка. Также у дома по улице Гражданской, 11 на месте старого откоса возводят подпорную стенку, которая укрепит склон и организует пространство для будущих беговой и велосипедной дорожек. Длина сооружения составит 100 м., в высота – 3 м.

Всего на участке обустроят 3 тыс. 212 кв.м. тротуаров с асфальтобетонным и 2 тыс. 670 кв.м. с плиточным покрытием, появятся 1 тыс. 185 кв.м. велодорожек с асфальтобетонным покрытием и почти 500 кв.м. беговой дорожки с резиновым покрытием. Помимо этого, территорию очистят от больных и возрастных насаждений. Вместо этого подрядчик уложит 15 тыс. кв.м. газона, посадит 255 крупномерных деревьев 11 различных пород, 1 тыс. 780 кустарников и 8 тыс. 345 многолетних растений.

Таким образом, у горожан появится сразу 13 функциональных площадок как для спокойного отдыха, так и для проведения мероприятий, занятий памп-треком, игры в настольный теннис и развлечений с детьми. На территории установят 42 урны, 60 скамеек, несколько спортивных элементов воркаута и детских игровых комплексов, шезлонги, скамейки-качели, велопарковки.

Для удобства горожан у исторической плотины по улице Колмогорова организуют переход между берегами, на участке установят 88 новых опор освещения, 23 камеры видеонаблюдения и систему оповещения с громкоговорителями.

Напомним, набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова стала победителем прошедшего в 2025 году голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Еще один участок набережной Исети – от улицы Декабристов до улицы Белинского – участвует в голосовании в рамках ФКГС этого года и уже набрал около 39 тыс. голосов.

Проголосовать за своего фаворита на благоустройство можно будет до 12 июня с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала Госуслуг.