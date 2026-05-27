На набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге построят уникальную смотровую площадку

27 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге построят уникальную смотровую площадку

В Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной рек Исеть и Ольховка в рамках федерального проекта "ФКГС" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Как рассказали в пресс-службе мэрии, главной жемчужиной проекта станет большая смотровая площадка на набережной, которая будет возвышаться над пешеходным тротуаром.

Несущие конструкции будут выполнены из металла, а покрытие и ограждения – из натурального дерева. Площадка станет первым подобным архитектурным решением в Екатеринбурге.

Эскизный проект смотровой площадки на набережной Исети и Ольховки(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Напомним, что благоустройство затронет участок от дома №11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Сейчас специалисты прокладывают основание для тротуаров и площадок, устанавливают закладные опоры освещения и строят подпорные стенки, где расположатся беговая и велодорожка. Также у дома по улице Гражданской, 11 на месте старого откоса возводят подпорную стенку, которая укрепит склон и организует пространство для будущих беговой и велосипедной дорожек. Длина сооружения составит 100 м., в высота – 3 м.

Строительство смотровой площадки на набережной Исети и Ольховки(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алина Шешеня

Всего на участке обустроят 3 тыс. 212 кв.м. тротуаров с асфальтобетонным и 2 тыс. 670 кв.м. с плиточным покрытием, появятся 1 тыс. 185 кв.м. велодорожек с асфальтобетонным покрытием и почти 500 кв.м. беговой дорожки с резиновым покрытием. Помимо этого, территорию очистят от больных и возрастных насаждений. Вместо этого подрядчик уложит 15 тыс. кв.м. газона, посадит 255 крупномерных деревьев 11 различных пород, 1 тыс. 780 кустарников и 8 тыс. 345 многолетних растений.

Таким образом, у горожан появится сразу 13 функциональных площадок как для спокойного отдыха, так и для проведения мероприятий, занятий памп-треком, игры в настольный теннис и развлечений с детьми. На территории установят 42 урны, 60 скамеек, несколько спортивных элементов воркаута и детских игровых комплексов, шезлонги, скамейки-качели, велопарковки.

Для удобства горожан у исторической плотины по улице Колмогорова организуют переход между берегами, на участке установят 88 новых опор освещения, 23 камеры видеонаблюдения и систему оповещения с громкоговорителями.

Напомним, набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова стала победителем прошедшего в 2025 году голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Еще один участок набережной Исети – от улицы Декабристов до улицы Белинского – участвует в голосовании в рамках ФКГС этого года и уже набрал около 39 тыс. голосов.

Проголосовать за своего фаворита на благоустройство можно будет до 12 июня с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала Госуслуг.

Теги: Екатеринбург, Исеть, Ольховка, смотровая площадка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети