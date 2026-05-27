Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В Кирове возводят самый большой в стране Центр фиджитал-спорта

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Соколов совместно с олимпийским чемпионом, президентом всероссийской Федерации фиджитал-спорта Никитой Нагорным побывал на стройплощадке кировского фиджитал-центра, который будет самым крупным в России.

"С его открытием Киров может стать фиджитал-столицей России, — подчеркнул Александр Соколов. — Число занимающихся фиджитал-спортом за два года у нас выросло в 4 раза, а с этого года начинаем пилотный проект «Фиджитал в школу» при участии школы № 32 и Инженерно-железнодорожного лицея".

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Строители возводят фиджитал-центр на территории КВАТУ, где в будущем разместится и кампус мирового уровня, в составе которого будет образовательная, научная, культурная, досуговая, спортивная современная инфраструктура. Строительство центра ведется в рамках госпрограммы «Спорт России».

Стоит напомнить, что в 2025 году в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова был открыт первый фиджитал-центр. И юные спортсмены, которые там занимаются, уже добились первых успехов. Так, на чемпионате ПФО в Самаре кировчане завоевали «золото» и «серебро».

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Никита Нагорный высоко оценил ход работа по возведению фиджитал-центра в Кирове.

"Я сейчас нахожусь в шоке: совсем недавно с Александром Валентиновичем подписали соглашение о развитии фиджитал-спорта, чуть больше года прошло — и мы видим этот объект. Это, конечно, очень достойно! Я даже не могу привести пример, где подобные объекты строят за такой короткий срок. Спасибо большое вам. Уверен, что совсем скоро этот фиджитал-центр станет точкой притяжения для молодёжи", — сказал Никита Нагорный.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Заместитель директора филиала компании «Уралхим» Борис Веснин отметил, что для компании «Уралхим» поддержка детского спорта является важнейшим приоритетом социальной политики.

"Все наши идеи и начинания находят полную и заинтересованную поддержку со стороны руководства региона и лично Александра Соколова", — подчеркнул Борис Веснин.

Теги: александр соколов, фиджитал-спорт, уралхим, юные спортмены, кампус


