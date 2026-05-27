"Авито Работа": Развитие ИИ способствует появлению новых профессий

С развитием искусственного интеллекта появились новые вакансии. Об этом в ответе на запрос Накануне.RU сообщила пресс-служба сервиса "Авито Работа".

Вакансии с требованием владения навыками работы с ИИ-инструментами чаще всего публикуются в офисном сегменте.

В январе-апреле 2026 года таких предложений на платформе в Свердловской области было опубликовано на 111% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чаще всего в регионе о необходимости ИИ-компетенций упоминается в сфере банковских и финансовых услуг, в образовании и науке, в информационных технологиях.

Соискательский интерес (количество откликов на такие вакансии) увеличился в целом на 31%, а число резюме, в которых кандидаты указывают владение ИИ-навыками, осталось примерно на уровне прошлого года.

Примеры новых специальностей, появление которых связано с автоматизацией и цифровизацией:

слесари по обслуживанию сельскохозяйственных роботов;

операторы сварочных роботов;

инженеры-робототехники;

операторы автоматизированных складских комплексов;

специалисты по машинному обучению;

разработчики чат-ботов.

Напомним, ранее стало известно, что 57% жителей Уральского федерального округа так или иначе осваивают навыки работы с ИИ-инструментами — самостоятельно или с помощью работодателя. 15% работодателей планируют внедрить программы обучения сотрудников, а 21% уже регулярно используют ИИ в найме. 31% жителей УрФО находятся в процессе обучения востребованным навыкам.