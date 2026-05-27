Подросток, утонувший в Салехарде, праздновал день Последнего звонка

Подросток, утонувший в Салехарде накануне, праздновал день Последнего звонка, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации из соцсетей, погибший мальчик был девятиклассником. Ранее сообщалось, что подросток мог упасть в воду во время фотосъемки — он не удержался на мосту и сорвался в реку Преображенка.

Все произошло фактически перед зданием окружного правительства. На сушу ребенка вытаскивали сотрудники ДПС, прибывшие на место первыми. Мальчика реанимировали полтора часа, но спасти его не удалось. Пользователи соцсетей утверждают, что набережная небезопасна - из-за недостаточного количества спусков и высоких парапетов

Напомним, следком возбудил уголовное дело.