СК получил данные о разработке Украиной биологического оружия при финансировании США

Следственный комитет РФ получил данные о финансировании Министерством обороны США разработки биологического оружия массового поражения на Украине. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам.

В СК напомнили, что расследование по статье "Разработка, производство, накопление оружия массового поражения" ведется с 2022 года, пишет РИА Новости.

В марте 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала существование на территории Украины сети "биологических исследовательских объектов". По ее словам, сейчас ведется работа по "предотвращению перехода каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся". Так Нуланд ответила на вопрос сенаторов о наличии на Украине химического или биологического оружия.