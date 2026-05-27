Минюст выступил за право опеки отбирать детей по своему усмотрению

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предлагает уточнить основания для изъятия детей из семьи и ввести временный запрет на усыновление в спорах о восстановлении родительских прав.

Коммунисты отмечают ставшую распространенной практику органов опеки, которые вместо оказания помощи в трудных ситуациях просто отбирают детей. Даже форс-мажорные обстоятельства не принимаются в расчет.

Сейчас в статье 77 Семйного кодекса РФ сказано, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не поясняется, это решает опека. То есть органы опеки имеют широчайшие полномочия по разрушению семьи по своему усмотрению, которые не ограничены практически ничем. Часто угрозой считается тяжелое материальное положение семьи.

Законопроект устанавливает, что тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания детей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности в соответствии со своими возможностями.

Однако Минюст встал на сторону опеки. В своем отзыве он признал, что решение о немедленном отобрании ребенка находится в компетенции исключительно органов опеки и производится во внесудебном порядке. Но родители потом могут через суд добиться возвращения ребенка в семью.

Против такого понимания, фактически предполагающего презумпцию вины родителей, давно выступают просемейные организации. Но позиция властей, которую озвучил Минюст, остается неизменной: над родителями должна стоять опека.