Госдума ввела уголовные сроки за подделку медицинских справок

Государственная дума приняла закон, который вводит уголовную ответственность за изготовление и продажу поддельных справок об отсутствии опасных болезней. Группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным и Ириной Яровой разработала этот документ, чтобы пресечь махинации с медицинскими данными, пишет РИА Новости.

Теперь за подделку или использование фальшивого заключения нарушитель может получить до четырех лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Если преступник подделает справку об отсутствии инфекции, суд вправе лишить его свободы на пять лет. Еще более жесткие меры коснутся тех, кто продает фальшивки через интернет или пользуется служебным положением: им грозит до шести лет колонии.

Самое суровое наказание - до восьми лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей - закон предусматривает для организованных групп и тех, чьи действия вызвали массовое заражение людей. Новые правила помогут государству строже контролировать сферу здравоохранения и защищать граждан от распространения опасных инфекций.