Заседание фракции единороссов в ЗСК прошло под председательством Юрия Бурлачко

В кубанском парламенте прошло собрание фракции партии «Единая Россия». Его провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Первым вопросом было внесение изменений в Положение о фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в ЗСК седьмого созыва. Руководитель фракции пояснил - решением президиума Генсовета ВПП «Единая Россия» от 22 апреля 2026 года внесены дополнения в Положение о депутатском объединении партии «Единая Россия» в законодательном органе субъекта РФ. Новшество коснулось введения новой формы взаимодействия фракции «Единая Россия» в ЗСК с фракциями партии в муниципальных представительных органах. Теперь, уточнил Юрий Бурлачко, муниципальные депутаты будут иметь право обращаться в кубанский парламент за содействием в разработке проектов краевых законов с целью решения актуальных проблем муниципалитетов. Порядок такого взаимодействия регламентирован в разделе 8 нового Положения о фракции.

Председатель ЗСК обратил внимание однопартийцев на необходимость в своей деятельности руководствоваться принятым документом и активно участвовать в реализации целей и задач фракции.

Следующий вопрос, который обсудили депутаты, касался хода подготовки объектов санаторно-курортного комплекса к предстоящему летнему сезону.

Первый зампред профильного комитета ЗСК Андрей Булдин в своем сообщении подчеркнул, что Краснодарский край - самый популярный курортно-туристский регион страны с уникальным приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным потенциалом. Курорты края готовы к приему отдыхающих и туристов. Всего будут функционировать 10,8 тысячи объектов, которые способны единовременно разместить более 630 тысяч человек. Номерной фонд санаториев и отелей, в том числе работающих по системе «все включено», на Черноморском побережье на это время забронирован в среднем на 70 процентов, а Азовском - на 30.

Также парламентарий отметил, что в летний сезон планируется открыть 460 пляжей, будут доступны порядка 780 объектов туристского показа и 300 экскурсионных маршрутов различной направленности. При этом, детей готовы принять почти 1600 организаций, в числе которых круглогодичные и сезонные лагеря труда и отдыха.

В ходе обсуждения парламентарии особое внимание уделили состоянию побережья Анапы, Новороссийска, Сочи. Докладчик заверил, что ежедневно с участием Роспотребнадзора проводится мониторинг состояния местных пляжных территорий и качества воды.

Члены фракции также обсудили вопросы господдержки туристической отрасли. В частности, до 2028 года предусмотрено предоставление пониженной ставки по налогу на имущество организаций для детских здравниц, для лагерей введено предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Эта мера поддержки действует с 1 января 2025 года в течение трех лет.

На заседании фракции прозвучали вопросы депутатов относительно хода эксперимента по предоставлению услуг гостевыми домами, который во исполнение федерального утвержден краевым законом. Всего в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии включено более 4600 таких домов Кубани. Эксперимент, по мнению специалистов, должен помочь в курортных территориях легализовать процесс предоставления жилья, привести к единообразию и сделать обязательными требования к качеству предоставляемого гостям сервиса.

Юрий Бурлачко, обращаясь к участникам мероприятия, напомнил, что тема подготовки кубанских курортов к летнему сезону уже неоднократно поднималась на региональном уровне. В частности, недавно на координационном совещании в Геленджике рассматривались вопросы обеспечения безопасности жителей и гостей Кубани.

«Краснодарский край всегда рад гостям. По предварительным прогнозам, несколько снизился процент бронирования мест проживания, но это не значит, что приток отдыхающих на побережье сократится. Тем боле что по Анапе эксперты отмечают рост спроса на оздоровление. Мы предложим россиянам качественный и разнообразный отдых, естественно, уделив особое внимание детям», - сказал Юрий Бурлачко.

Руководитель партийной фракции также отметил необходимость информирования населения о создании в регионе качественных условий для отдыха и санаторно-курортного лечения, соблюдении всех санитарных требований.