"И вот опять": Telegram заплатит 7 млн рублей за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы вынес вердикт по делу против компании Telegram, обязав платформу выплатить государству семь миллионов рублей. Поводом для судебного иска послужило наличие в мессенджере публикаций, которые содержали призывы к экстремистским действиям и не были удалены по требованию властей. Как сообщает официальный ресурс столичных судов, администрация сервиса не приняла меры в установленные сроки, что привело к административному разбирательству, пишет КП.

Судья признала владельцев ресурса виновными в нарушении ст. 13.41 КоАП РФ, касающейся ответственности за неудаление запрещенной информации. В ходе оглашения решения было четко обозначено, что мессенджер понесет финансовое наказание за несоблюдение правил работы в российском цифровом пространстве.

Данный инцидент подчеркивает усиление контроля за контентом в социальных сетях и жесткие требования к оперативной модерации опасных сообщений. Теперь компании предстоит перечислить указанную сумму в бюджет, а правоохранительные органы продолжат следить за тем, как интернет-площадки реагируют на предписания регуляторов. Эксперты отмечают, что подобные меры направлены на пресечение распространения радикальных идей среди пользователей сети.

Ранее ФСБ задержала администраторов Telegram-каналов "РынкиДеньгиВласть", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" за масштабные махинации на фондовом рынке в 2023-2024 годах. По данным следствия, фигуранты публиковали призывы к покупке или продаже акций, искусственно меняя их стоимость, после чего совершали выгодные для себя сделки по сформированной цене.