Грушинский фестиваль отменили "из соображений безопасности"

Грушинский фестиваль, который традиционно проводится в Самарской области, в 2026 году не состоится.

"К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах", — говорится на сайте мероприятия.

Отметим, Самарская область регулярно подвергается ударам украинских беспилотников. Основные цели атак — нефтеперерабатывающие заводы и жилые дома. В апреле в результате удара БПЛА произошло обрушение подъезда многоэтажки в Сызрани, погибли женщина и ребенок. В мае в этом же городе при ударе беспилотников погибли также два человека.