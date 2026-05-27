Полузащитник Дмитрий Иванисеня уходит из ФК "Урал"

Полузащитник Дмитрий Иванисеня покидает футбольный клуб "Урал". Как сообщает пресс-служба ФК, у футболиста закончилось арендное соглашение.

"Он пополнил состав команды 12 февраля 2026 года и провел 14 матчей. Благодарим Дмитрия за игру и желаем успехов!", - говорится в сообщении.

По аналогичной причине из клуба уходят полузащитник Владислав Карапузов, отыгравший 19 матчей, и нападающий Егор Богомольский, вошедший в состав "Урала" 17 февраля 2026 года.

Также команду покидает вратарь Михаил Опарин. С 3 июля 2025 года он успел провести два официальных матча, один из которых отыграл на ноль. Также было объявлено о завершении футбольной карьеры Егора Филипенко, который играл за "Урал" с 2022 года.