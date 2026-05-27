В России начат выпуск инновационных тестов на лихорадку Эбола

Специалисты Роспотребнадзора оперативно разработали новую тест-систему для выявления лихорадки Эбола, которую вызывает вирус Бундибуджио. Ведомство уже наладило серийный выпуск этого препарата на отечественных предприятиях. Одновременно с этим санитарные службы усилили контроль на российских границах из-за новых вспышек инфекции в странах Африки, пишет РГ.

Чтобы вовремя заметить угрозу и снизить риски, эксперты применяют специальную цифровую систему "Периметр". Хотя Всемирная организация здравоохранения считает вероятность глобальной эпидемии низкой, Роспотребнадзор продолжает внимательно следить за обстановкой в африканском регионе. Наличие собственных тестов и строгий надзор в пунктах пропуска помогают защитить страну от проникновения опасного заболевания.

Сообщалось, что власти США планируют лечить своих граждан, заразившихся лихорадкой Эбола, в специальном медицинском центре на территории Кении, сообщает New York Times. В это учреждение будут отправлять не только больных американцев, но и тех, кто с ними контактировал, для прохождения карантина.