Песков: Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России

Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ. Но это за наш счет, давайте называть вещи своими именами", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, льготная цена может "быть выше, ниже, может пересматриваться".

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, это может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов.

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможный выход республики из ЕАЭС может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Также он сказал, что Россия поставляет газ Армении "себе в ущерб", получая взамен лишь "подлость и непорядочность Пашиняна".