В Красноярске школьник умер после последнего звонка

В Красноярске 16-летний ученик умер, когда возвращался домой с праздника в честь окончания учебного года. Днем 26 мая школьнику резко стало плохо в районе улицы Александра Матросова. Очевидцы вызвали врачей, но медики не смогли спасти юношу - он скончался прямо в машине скорой помощи.

В краевом управлении Следственного комитета сообщили, что подросток страдал хроническим заболеванием и стоял на медицинском учете. Сейчас эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, врачи планировали в ближайшее время сделать мальчику операцию на сердце. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Чайковский Пермского края празднование последнего звонка закончилось трагедией: упавшее дерево убило девятиклассницу. После торжественной линейки в школе №12 девочка гуляла с друзьями, когда внезапно начался сильный шторм. Подростки попытались найти укрытие, но в этот момент на школьницу рухнула береза.