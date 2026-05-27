Котельная в Таганроге серьезно повреждена после атаки ВСУ

Котельная в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки ВСУ на город, ее работа остановлена. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

Она добавила, что в связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы занимаются вопросами восстановления работы оборудования.

По словам Камбуловой, принято решение о введении локального режима ЧС. Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причиненного ущерба.

Напомним, сегодня утром ракета была уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. Пострадали две женщины, одна из них - в тяжелом состоянии. В результате падения обломков ракеты загорелись автомобили на улице Циолковского.