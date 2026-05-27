Свердловчан пытаются обмануть сообщениями о перерасчете платежей за ЖКХ

27 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Свердловчан пытаются обмануть сообщениями о перерасчете платежей за ЖКХ

Жителей Свердловской области предупреждают о схеме мошенничества, по которой злоумышленники предлагают провести перерасчет за ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Сначала уральцев добавляют в чаты, где сообщают, что те переплачивали за коммунальные услуги и теперь им полагается выплата от государства. Чтобы оформить возврат мошенники предлагают перейти в чат-бот "Окно цифрового обслуживания Госуслуг" с логотипом, замаскированным под настоящий госсервис. Жертва указывает свой номер телефона и код, пришедший по СМС, после чего мошенники получают доступ к ее паспортным данным, СНИЛС, ИНН, сведениям о недвижимости и автомобилях.

По словам депутата Госдумы, члена комитета Госдумы по информационной политике и координатора партийного проекта "Цифровая Россия" Антона Немкина, подобную схему сейчас используют по всей стране. Особенно часто встречаются предложения "провести перерасчет за электроэнергию".

"Мошенники специально выбирают темы, которые касаются практически каждого человека: коммунальные услуги, тарифы, перерасчеты, задолженности. Такие сообщения выглядят правдоподобно и вызывают желание сразу разобраться в ситуации, особенно на фоне регулярного роста интереса граждан к начислениям ЖКХ. Сначала человеку приходит безобидное уведомление о перерасчете, затем мошенники начинают задавать уточняющие вопросы, просят подтвердить данные, назвать коды, реквизиты или сведения о личных кабинетах. В дальнейшем эта информация используется либо для взлома аккаунтов, либо для новых мошеннических атак",- подчеркнул Немкин.

Напомним, что настоящие коммунальные службы, правоохранительные органы, госструктуры не требуют передачи персональных данных через мессенджеры или телефонные звонки. Если неизвестный создает ощущение срочности или тревоги - это мошенник. Чтобы убедиться в том, действительно ли сведения, предоставляемые вам незнакомцем, являются правдой, необходимо сбросить звонок/закрыть чат и самому обратиться в правоохранительные органы, банк, управляющую компанию/ТСЖ. Остальную информацию необходимо искать только в официальных источниках ведомств и госструктур.

Накануне.RU также настоятельно просит никому не сообщать свои личные данные и коды из СМС.

Теги: ЖКХ, мошенники, перерасчет, переплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети