Свердловчан пытаются обмануть сообщениями о перерасчете платежей за ЖКХ

Жителей Свердловской области предупреждают о схеме мошенничества, по которой злоумышленники предлагают провести перерасчет за ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Сначала уральцев добавляют в чаты, где сообщают, что те переплачивали за коммунальные услуги и теперь им полагается выплата от государства. Чтобы оформить возврат мошенники предлагают перейти в чат-бот "Окно цифрового обслуживания Госуслуг" с логотипом, замаскированным под настоящий госсервис. Жертва указывает свой номер телефона и код, пришедший по СМС, после чего мошенники получают доступ к ее паспортным данным, СНИЛС, ИНН, сведениям о недвижимости и автомобилях.

По словам депутата Госдумы, члена комитета Госдумы по информационной политике и координатора партийного проекта "Цифровая Россия" Антона Немкина, подобную схему сейчас используют по всей стране. Особенно часто встречаются предложения "провести перерасчет за электроэнергию".

"Мошенники специально выбирают темы, которые касаются практически каждого человека: коммунальные услуги, тарифы, перерасчеты, задолженности. Такие сообщения выглядят правдоподобно и вызывают желание сразу разобраться в ситуации, особенно на фоне регулярного роста интереса граждан к начислениям ЖКХ. Сначала человеку приходит безобидное уведомление о перерасчете, затем мошенники начинают задавать уточняющие вопросы, просят подтвердить данные, назвать коды, реквизиты или сведения о личных кабинетах. В дальнейшем эта информация используется либо для взлома аккаунтов, либо для новых мошеннических атак",- подчеркнул Немкин.

Напомним, что настоящие коммунальные службы, правоохранительные органы, госструктуры не требуют передачи персональных данных через мессенджеры или телефонные звонки. Если неизвестный создает ощущение срочности или тревоги - это мошенник. Чтобы убедиться в том, действительно ли сведения, предоставляемые вам незнакомцем, являются правдой, необходимо сбросить звонок/закрыть чат и самому обратиться в правоохранительные органы, банк, управляющую компанию/ТСЖ. Остальную информацию необходимо искать только в официальных источниках ведомств и госструктур.

Накануне.RU также настоятельно просит никому не сообщать свои личные данные и коды из СМС.