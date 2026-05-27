Американцев, заболевших лихорадкой Эбола, будут отправлять в Кению

США будут отправлять заболевших лихорадкой Эбола американцев в Кению для наблюдения и лечения, пишет New York Times.

По информации газеты, власти хотят таким образом предотвратить возвращение зараженных граждан обратно в Штаты.

США планируют создать в Кении специальный центр для лечения своих граждан от смертельно опасной лихорадки. Туда будут направлять и тех, кто контактировал с инфицированными, для прохождения карантина, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что число предположительно заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900 человек. Медицинские работники сталкиваются с нападениями местных жителей и нехваткой кадров. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что вспышка заболевания представляет очень высокий риск для Конго, тем не менее, риск распространения болезни в глобальном масштабе остается низким.