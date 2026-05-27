Минпромторг исключил из перечня параллельного импорта несколько брендов компьютерной техники

Минпромторг исключил из перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту, несколько брендов компьютерной и бытовой техники, парфюмерной продукции.

Так, в списке больше нет ноутбуков, компьютеров и комплектующих марок Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba, IBM, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, исключены электробритвы Braun и средства для ухода за полостью рта Biorepair, нишевые парфюмы Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff.

В Минпромторге заявляют, что отсутствие этих товаров в списке не скажется на ассортименте на российском внутреннем рынке. Министерство называет основными причинами исключения товаров из списка наличие их аналогов в стране или локализацию производства, передает РИА Новости.