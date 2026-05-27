Артиллерия будущего: Пхеньян внедряет ИИ в свои ракетные системы

Северная Корея провела уникальные испытания, впервые одновременно запустив тактические баллистические ракеты, управляемые снаряды и крылатые ракеты. Лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за пусками и потребовал создать "самую мощную артиллерийскую силу". Как сообщила РГ со ссылкой на агентство ЦТАК, Пхеньян проверил точность новых систем, которые используют технологии искусственного интеллекта для наведения на цель.

Военные эксперты отметили "смешанную стрельбу", которую КНДР раньше почти не применяла. В Сеуле считают, что так Пхеньян учится перегружать системы ПВО противника. Фотографии с полигона показали универсальную установку для запуска разных типов ракет и новые контейнерные системы. Эти комплексы Пхеньян планирует разместить у границы с Южной Кореей.

Власти КНДР утверждают, что благодаря ИИ и автономной навигации ракеты наносят сверхточные удары на расстоянии 100 километров. Это ставит под угрозу Сеул и весь столичный регион соседа. Ким Чен Ын назвал испытания сигналом обновления военной мощи. Он подчеркнул, что армия должна обладать такой силой, чтобы противник даже теоретически не мог выжить, а страх перед сокрушительным ударом служил средством сдерживания.

Ким Чен Ын призвал превратить государственную границу в "неприступную крепость" и представил план реорганизации боевых подразделений. На встрече с командирами дивизий лидер КНДР подчеркнул, что для защиты страны недостаточно только технического укрепления и нового вооружения.