В Рязанской области задержали украинского агента, собиравшего данные о военных объектах

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Россиянин 1985 года рождения сам вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram, сообщили в ФСБ. После этого он начал собирать сведения об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора Рязанской области. Также, по данным спецслужбы, подозреваемый передавал информацию о военнослужащих, участвовавших в СВО. Мужчина собирал и передавал сведения украинской стороне с 2025 года.

Ранее были задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам информацию о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова.