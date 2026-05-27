Будущее электросамокатов: регионы обязали построить спецдорожки

Правительство России обязало регионы разработать программы развития инфраструктуры для электросамокатов и электровелосипедов. До 31 декабря 2026 года власти субъектов должны представить планы по интеграции микротранспорта в городскую среду. Эта инициатива призвана повысить безопасность движения и упорядочить использование электрической техники, сообщает ТАСС.

В отличие от некоторых мировых столиц, Россия не планирует запрещать самокаты. Государство делает ставку на их безопасное встраивание в дорожную сеть. Новое регулирование коснется частных владельцев, сервисов аренды и курьеров. Ранее эксперты отмечали, что дефицит велодорожек в Москве и Петербурге провоцирует конфликты между пешеходами и пользователями средств индивидуальной мобильности.

За ближайшие два года регионы спроектируют велополосы, установят дорожные знаки и оборудуют парковки. После утверждения планов федеральный центр начнет контролировать их реализацию. Правительство стремится сделать поездки на самокатах предсказуемыми для всех. Системный подход поможет снизить аварийность, разгрузить общественный транспорт и улучшить экологию в крупных городах.

Ранее в Екатеринбурге протестировали систему автоматической фиксации нарушений среди самокатчиков с помощью дорожных камер. Специальный программный модуль теперь распознает поездки вдвоем, игнорирование правил на пешеходных переходах и детей за рулем. Только за одни сутки работы в хорошую погоду камеры зафиксировали 3 тысячи нарушений.