Погибшая от падения дерева школьница из Прикамья отмечала последний звонок

Школьница, которую убило упавшим деревом в Пермском крае, отмечала последний звонок, сообщает Ural Mash.

Девочка закончила девятый класс в школе №12 Чайковского. После торжественной линейки она вместе с друзьями пошла гулять по городу. В какой-то момент начался сильный шторм — подростки побежали прятаться, и на выпускницу рухнула береза.

По словам очевидцев, друзья сразу бросились на помощь подруге, но травма оказалась смертельной.

Девочка занималась танцами, была улыбчивой и жизнерадостной.