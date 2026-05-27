Председатель Астраханской городской Думы поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

"Уважаемые мусульмане Астрахани и муфтий Рауф-Хазрат! Обращаюсь к вам с искренними поздравлениями в связи со светлым праздником Курбан-байрам!", - говорится в поздравлении председателя городской Думы Астрахани Игоря Седова.

Этот мусульманские праздник символизирует главные ценности ислама: любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних, независимо от их религиозных и национальных различий, что особенно важно в наше время.

"Главное богатство нашего региона — это мир и согласие между народами. Пусть этот праздник, объединяющий людей в добрых помыслах и благих поступках, принесет радость, спокойствие и взаимопонимание в каждый дом и каждую семью! В эти священные дни желаю вам крепкого здоровья, достатка в ваших семьях, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях", - говорится в поздравлении Игоря Седова.