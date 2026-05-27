Пересильд представит свою группу МАNДРАГОРА на Ural Music Night

Хедлайнером Ural Music Night станет группа МАNДРАГОРА - проект, созданный актрисой театра и кино Юлией Пересильд. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Группа работает на стыке арт-рока, поп-музыки и эстрадной песни. 2 июня у них выходит сингл "В кино билет" — первая авторская песня Юлии Пересильд, а ее уральская премьера состоится на Ural Music Night.

Коллектив выйдет на сцену на Октябрьской площади. Напомним, что там же будут выступать группы "Запрещенные барабанщики", "ТОП", а закроет фестиваль традиционной песней "Луч солнца золотого" группа "Чайф".