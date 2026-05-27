В КПРФ начали подводить итоги первого партийного праймериз

КПРФ подводит итоги первого партийного праймериз. Окончательные итоги будут известны после 1 июня, когда придут результаты офлайн-голосования. Пока что известны лидеры рейтинга, составленного из 230 кандидатов-одномандатников, за которых можно было голосовать на онлайн-платформе "Народный кандидат КПРФ", пишут "Ведомости".

В лидерах оказались действующий депутат Госдумы Михаил Матвеев, экс-прокурор ЛНР Виталий Нарижный, первый секретарь Чувашского рескома Александр Андреев, депутат Госдумы Олег Михайлов, пишут "Ведомости" со ссылкой на первого зампреда ЦП компартии Юрия Афонина. Лидеры в онлайн-голосовании набрали более 10 тыс. голосов. Окончательный список кандидатов от партии будет утвержден на съезде в конце июня.

Эксперты отмечают, что лидируют в онлайн-голосовании хорошо известные, публичные персоны с большой базой подписчиков в интернете. Но есть у КПРФ представители "старой школы", которые ориентировали своих сторонников на традиционное голосование, и они могут оказаться лидерами по его итогам.