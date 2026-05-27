Игорь Мартынов направил поздравление мусульманам Астраханской области в связи с праздником Курбан-Байрам

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил мусульман региона с праздником Курбан-Байрам.

Сегодня во всех мечетях области проходят торжественные богослужения, посвященные этому событию, которое считается одним из двух великих праздников Ислама.



В приветственном адресе, направленном председателю Регионального духовного управления мусульман Астраханской области Джантасову Рауфу-хазрату, говорится: "Этот праздник воплощает высокие моральные ценности Ислама. Он символизирует веротерпимость, учит состраданию к нуждающимся, напоминает нам о необходимости совершения добрых дел. В нашем регионе бережно сохраняются национальные традиции и общественное согласие. Во многом этому способствует вклад мусульманской уммы в укрепление семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержка благотворительных и культурно-просветительских проектов".

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов пожелал всем мусульманам Астраханской области крепкого здоровья, мира, успеха во всех благих начинаниях.