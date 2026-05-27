В Челябинске жена экс-совладельца "Арианта" вошла в дело о банкротстве компании дочери

В Челябинске в дело о банкротстве ООО "Консультанты Урала" вошёл ещё один человек. На этот раз им стала экс-совладелица холдинга "Ариант" и супруга его основателя Людмила Аристова.

Заявление об установлении размера требований кредитора она подала 26 мая. Сумма не указана. Информация об этом содержится в карточке на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

Ранее в России раскрыта стоимость крупнейших приватизаций 2025 г. В ушедшем году среди самых крупных сделок по приватизации стали "Макфа" (принесла 22,4 млрд руб.), "Кубань-вино" (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и "Ариант" (9,4 млрд).