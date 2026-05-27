Более 1 000 тюменских студентов и школьников стали участниками федерального проекта "Проводники смыслов. Новый маршрут"

Более 1 000 студентов и школьников стали участниками федерального проекта "Проводники смыслов. Новый маршрут", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Проект под эгидой Росмолодежи реализуется в Тюменской области, чтобы познакомить ребят с возможностями молодежной политики, интересными и полезными федеральными и региональными проектами, в которых ребята могут проявить себя, развить навыки, обменяться опытом, найти единомышленников.



В течение месяца просветительские встречи прошли в 11 образовательных организациях региона, включая школы, колледжи и вузы Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска.



"Проводники смыслов – это неравнодушные люди, которые рассказывают ребятам со всех уголков региона о возможностях для профессионального и творческого роста, повышения образования и коммуникативных навыков, участия в мероприятиях и многом другом. В сфере молодежной политики ежедневно происходят интересные события. Школьникам и студентам просто нужно о них знать и заявить о себе. Каждый может найти свой путь, который приведет к востребованности, самореализации и радостным мгновениям", - отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.



Впереди у команды проекта запланированы мероприятия в Тобольске и Ишиме. Встречи со школьниками и студентами продолжатся до 10 июня.