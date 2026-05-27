Нарушение личных границ учителя стало нормой - директора школ

Молодые учителя в школе испытывают большие трудности. Об этом свидетельствуют результаты опроса 267 директоров школ, который провели сотрудники Новгородского государственного университета (НовГУ).

Руководители в целом высоко оценили теоретическую подготовку учителей, но отметили нехватку практики. Выпускникам сложно работать с детьми и справляться с завышенными ожиданиями родителей. А система наставничества развита слабо.

Молодые учителя не умеют управлять вниманием всего класса, отмечают директора. На втором месте по частоте упоминаний основных проблем оказались трудности в установлении диалога с родителями, которые воспринимают учителя как "поставщика услуги", которая должна быть качественной, а способности и поведение ребенка в расчет не принимаются. Многие родители считают нормой нарушение личных границ учителя. Им могут звонить или писать чуть ли не ночью, требуя ответа и выказывая претензии, говорит доктор филологических наук завкафедрой билингвального образования НовГУ Дарья Терешкина. Такое отношение расстраивает учителей, которые чувствуют несправедливость к себе.

Также родители подчас требуют от учителей высоких оценок, что переворачивает суть учебного процесса. А молодые учителя идут по пути наименьшего сопротивления, завышая оценки, чтобы избежать конфликтов с родителями.

Вопрос зарплаты учителей был вынесен за скобки.