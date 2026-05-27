Мэр города Хабаровска провел в краевой столице торжественный прием, приуроченный к Дню пограничника

Сергей Кравчук накануне празднования Дня пограничника поздравил военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Торжественное мероприятие прошло в администрации города.



Мэр Хабаровска отметил, что краевая столица носит звание Города воинской славы за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников, а подвиги героев-пограничников навсегда вписаны в его историю.



«Этот праздник по праву считается одним из ярких символов преемственности героических традиций, всенародной благодарности и уважения к тем, кто в разные исторические эпохи укреплял и защищал рубежи нашего Отечества!» - сказал глава города.

История пограничной службы в Хабаровском крае насчитывает более полутора веков и неразрывно связана с освоением Дальнего Востока. В годы Великой Отечественной войны дальневосточные пограничники внесли огромный вклад в Победу. Имена героев-пограничников увековечены на стеле на площади Славы, в названиях улиц Хабаровска и пограничных застав. Памятный знак дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре стал традиционным местом проведения торжественных церемоний.

В ходе торжественного мероприятия в мэрии Хабаровска особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов пограничной службы. В завершении мероприятия глава Хабаровска пожелал пограничникам успехов в нелегкой службе, счастья, крепкого здоровья им и их семьям.

«Пусть в вашем напряжённом графике остаётся больше времени для общения с семьями, близкими и друзьями! Скорейшей и полной Победы! С Днём пограничника!» - сказал Сергей Кравчук.