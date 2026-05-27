В Новосибирской области отменили карантин, введенный из-за пастереллеза

Карантин, ранее введенный в Новосибирской области в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, отменен почти во населенных пунктах региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в эфире областного телеканала ОТС.

Он уточнил, что карантин частично сохранен в Новоключах Купинского района из-за отказа собственницы личного подсобного хозяйства выполнять дезинфекционные мероприятия. Ее пришлось принуждать "к исполнению законных требований" через суд и судебных приставов, добавил губернатор.

Травников заявил, что по истечении примерно трех месяцев, после подтверждения всех отрицательных анализов и проб почвы, жителям разрешат приобретать животных для восстановления хозяйств.

Напомним, весной массовые забои сельхозживотных произошли во многих регионах России, в том числе и в Новосибирской области. Власти заявляли о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. В марте жители села Козиха (Ордынский район) протестовали против мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллезу. После этого Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Проверки также прошли и в управлении ветеринарии, в компетенцию которого входит контроль за вакцинацией и заболеваниями. В апреле главу регионального минсельхоза Андрея Шинделова отправили в отставку из-за "накопившихся претензий".