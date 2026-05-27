Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В школах Академического района Екатеринбурга прозвенел последний звонок: 736 выпускников завершили обучение

Для тысяч выпускников школ Академического района 26 мая прозвучал последний звонок. Торжественные линейки, полные трогательных речей и искренних эмоций, прошли во всех учебных заведениях восьмого района Екатеринбурга.

"Каждая школа нашего района уникальна, в каждой учатся уникальные дети. Потому что наш Академический в свое время сам был уникальным экспериментом, про который многие говорили: "Это невозможно". Но все получилось. И сейчас у нас одно желание: чтобы и у вас все получилось, чтобы вы сдали экзамены так, как вы хотите", — сказал выпускникам напутственные слова председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Виктор Киселев.

В школе №123, которая была открыта только в 2022 году, выпускались три одиннадцатых класса. Несмотря на молодой возраст учебного заведения, здесь уже формируются собственные традиции. В этом году выпускники заложили "капсулу времени" — письма с пожеланиями будущим одиннадцатиклассникам, которые завершат обучение в 2027 году.

Для школы №133 последний звонок 2026 года стал дебютным — она была открыта в 2024 году и выпустила своих первых одиннадцатиклассников. Тем временем, самая старая школа Академического, №16, готовится к другому знаковому событию. Выпуск 2026 года оказался четырнадцатым в истории, а через год, среди юбилейных выпускников, будут настоящие коренные жители Академического — дети, которые родились, выросли и закончили школу в этом районе.

Всего в 2026 году школы восьмого района Екатеринбурга выпустили 736 одиннадцатиклассников. В сравнении с прошлым годом (645 детей), прирост составил 12,4%. Количество девятиклассников также выросло: с 1718 до 1879 (+8,6%). Эти цифры отражают устойчивое увеличение населения района и востребованность локальной образовательной инфраструктуры.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга.
Сейчас в Академическом районе работают уже 9 школ. А весной 2026 года в "Кварталах Конструктивизма" стартовало строительство еще одного учебного заведения, которое появится в квартале улиц Академика Ватолина — Рябинина — Академика Ландау — Академика Вавилова. Школа обеспечит учебными местами жителей близлежащих кварталов.

