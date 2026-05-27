От журналистов закрыли процесс по национализации активов Бикова и Боброва

Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл от СМИ процесс по национализации имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. На этом настоял прокурор.

Напомним, что в деле также фигурируют бывший министр МУГИСО Алексея Пьянков и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных. Теперь речь идет о земельных участках, автомобилях, недвижимости и денежных средствах на банковских счетах, которые ответчики получили неправомерным путем.

Всего ответчиками проходят 18 человек, среди которых и члены семей бизнесменов: супруга - Ирина Бикова, сыновья Борис и Кирилл Биковы, супруга Боброва - Людмила, бывшая жена Пьянкова - Елена Радченко. А также экс-директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, партнеры бизнесменов и главы их компаний: Анастасия Бокарева, Ирина Демидович, Юрий и Павел Елины, Василий Корнев, Елена Сергеева, Ирина Ушакова и Нелли Шаповалова.