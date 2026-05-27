Расходы на репетиторов при подготовке к ЕГЭ достигают 100 тыс. рублей и более за предмет

Стоимость подготовки к ЕГЭ в этом году варьируется от 14 тыс. рублей за несколько консультаций у репетиторов до 500 тыс. рублей и выше, если заниматься с экспертами ЕГЭ. Это показало исследование Okursah.

Индивидуальные занятия с репетиторами – самый дорогой формат, стоимость часа начинается почти с тысячи рублей со студентами и начинающими репетиторами. У опытных репетиторов одно занятие стоит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, а вузовские преподаватели и эксперты могут брать по 4-5 тыс. и более. В итоге при занятиях один раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 тыс. до 150 тыс. рублей.

Более доступны онлайн-школы за 4–6 тыс. рублей в месяц, или 35–50 тыс. рублей в год за предмет. Возможны групповые курсы при вузах и образовательных центрах, они стоят чуть дороже – 5–8 тыс. рублей в месяц.

Недавно председатель комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова заявила, что черный рынок репетиторства имеет гигантские масштабы. Почти все старшеклассники ходят к репетиторам. Родители иногда кредиты берут, чтобы нанять репетитора.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отмечает, что теневой объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств – Минпросвещения и Минобрнауки. При этом массовая подготовка выпускников к ЕГЭ мало что дает для понимания предмета.