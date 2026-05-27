Ночной налет на Энергодар: город остался без электричества и связи

Вооруженные силы Украины в ночь на 27 мая провели беспрецедентную по масштабам атаку на Энергодар с помощью беспилотников. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что в городе прогремело более 50 взрывов. Массированный налет дронов серьезно повредил городские сети, из-за чего в населенном пункте полностью пропала связь, а многие районы лишились электроснабжения.

Яшина пояснила в интервью агентству ТАСС, что удары вывели из строя ключевые объекты инфраструктуры. Сейчас жители Энергодара не могут пользоваться телефонами и интернетом, а часть домов остается без света. Масштаб этой атаки специалисты называют рекордным за все последнее время.

По предварительным данным, мирные жители в ходе ночных событий не пострадали. Городские службы и аварийные бригады сейчас работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу тока и наладить связь. Специалисты профильных ведомств устраняют последствия взрывов и обследуют территорию города.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе обломки беспилотника упали на территорию морского терминала, что вызвало пожар, который спасатели уже потушили. По данным регионального оперштаба, падение фрагментов также выбило стекла в одной многоэтажке и пяти частных домах.