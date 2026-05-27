ВТБ хочет выйти на прибыль в 1 трлн рублей в перспективе трех лет

В перспективе ближайших трех лет ВТБ планирует выйти на годовую прибыль в 1 трлн руб., заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Такая цель закреплена в новой трехлетней стратегии кредитной организации.

"Работа началась. Есть первые тезисы. Мы будем замахиваться в новой стратегии на триллионную прибыль - в каком-то из годов новой стратегии", - цитирует Пьянова ТАСС.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2025 год составила 502 млрд руб. Это на 8,9% меньше, чем в 2024 году.

Пока что в России только один банк-"триллионер" по годовой прибыли – уже несколько лет прибыль выше 1 трлн руб. показывает "Сбербанк". При этом Сбер примерно в два раза обходит ВТБ по величине активов.

В начале мая этого года ВТБ объявил о завершении поглощения "Почта Банка", за счет чего у объединенной группы теперь самая большая в стране сеть точек обслуживания. А накануне стало известно о партнерстве ВТБ и Wildberries, в рамках которого банк с госучастием приобретет 5% долей в WB Банке.