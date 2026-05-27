СМИ: США готовятся существенно сократить вклад в НАТО

США готовятся к существенному снижению своего военного участия в НАТО, пишет немецкий журнал Spiegel. Это коснется, в частности, количества истребителей и кораблей.

В материале подчеркивается, что Вашингтон намерен в будущем предоставлять НАТО значительно меньший объем ключевых военных ресурсов, включая американские истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Представитель главы Пентагона уже уведомил представителей других стран-членов НАТО о намерениях Вашингтона.

США сократят свои обязательства в рамках NATO Force Model. Эта модель представляет собой особую структуру для командования силами стран-партнеров. Предполагается, что европейские страны самостоятельно восполнят возникшие в планировании пробелы.

Европейские дипломаты ожидали лишь незначительных изменений в будущей системе планирования сил альянса и были неприятно удивлены. США собираются сократить на треть численность истребителей, которые предоставляются европейским странам. Это может вызвать негативные последствия для обороноспособности Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал НАТО "бумажным тигром", который только и хочет, чтобы его защищали США. Европа должна увеличить расходы на свою оборону.