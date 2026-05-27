Пенсионерке с Южного Урала вернут 1,3 млн, которые неизвестные перевели на счёт ростовчанки

В южноуральском Еманжелинске местной жительнице должны будут вернуть крупную сумму, которую неизвестные перевели на счёт жительницы Ростовской области.

В июле-августе 2025 г из-за преступных действий неустановленных лиц с банковского счёта 75-летней пострадавшей "увели" около 1,3 млн руб. Началось расследование по статье "Кража".

Позже выяснилось, что деньги эти поступили на счёт 49-летней жительницы Ростовской области. Прокурор через суд добился взыскания с владельца банковского счета и суммы неосновательного обогащения, и процентов за пользование чужими деньгами (164 тыс. руб.), сообщает прокуратура Челябинской области.