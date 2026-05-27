Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсе

Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Из-за падения фрагментов беспилотников произошел пожар, его оперативно ликвидировали.

Кроме того, обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет.

Напомним, в апреле произошло несколько атак украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавших пожары на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Накануне оперштаб сообщил, что в Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА. Всего на 26 мая собрали и вывезли более 32,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.