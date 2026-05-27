27 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Вегнер пригрозил судом распространителям фейка о его статусе ветерана СВО

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что не станет закрывать глаза на публикации, где его называют ветераном СВО. По его словам, он является участником спецоперации, так как поставлял бойцам гуманитарную помощь, но это не делает его ветераном, а все, кто пишет обратное - распространяют фейки.

Напомним, что в сети появился ряд публикаций о предварительном голосовании за кандидатов от "Единой России" в региональный парламент, где Вегнера наделили новым статусом. Сам депутат считает распространение таких новостей попыткой оппонентов дискредитировать его имя, за что должно последовать наказание.

"По вопросу ответственности для фейкометов - планирую сделать скрины со страниц, распространяющих подложную листовку в интернете, заверить их у нотариуса и подать заявление в суд. Буду требовать с каждого распространителя 2 млн руб. Все полученные средства обязуюсь направить на гуманитарную помощь... приписывать себе подвиги наших ребят на передовой - последнее дело", - заявил Вегнер в своих соцсетях.

Он также объяснил, что медаль "Участнику специальной военной операции", которой он был награжден, выдают за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции как военнослужащим, так и гражданскому персоналу. Однако юридического статуса ветерана СВО она не дает.

"Мои поездки в Новороссию были связаны с поставками гуманитарных грузов, было это уже более 20 раз и начинали мы еще в 2014 году. А также несколько раз я находился в служебных командировках, выполняя определенную миссию. И награда эта наша общая с вами, друзья! Общая! Ведь грузы эти мы собираем вместе", - добавил депутат.

Напомним, что предварительное голосование за кандидатов от партии проходит с 25 по 31 мая.

Теги: Вегнер, СВО, ветеран, фейк, иск, компенсация, выборы


