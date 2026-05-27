27 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

"Яндекс" запустит доставку роботом и курьером

"Яндекс" анонсировал новую модель доставки, объединяющую автономные роботизированные системы и человеческий труд. Робот преодолевает основную часть пути, а живой курьер подключается лишь на заключительном этапе, обеспечивая доставку "до двери".
Данное решение снизит затраты в условиях дефицита курьеров и растущей стоимости доставки. Механизм предполагает, что робот самостоятельно забирает товар из точки отправления, перемещается по улицам и прибывает к адресу назначения. Затем находящийся поблизости курьер встречает робота рядом со зданием, принимает заказ и доставляет его непосредственно клиенту. Ожидается, что один курьер сможет управлять несколькими роботами, сохраняя свой уровень заработка благодаря увеличению количества выполняемых заказов за единицу времени. "Яндексу" это нужно для экономии на курьерах.

Новый формат доставки уже доступен для части клиентов "Яндекс Лавки" в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем планируется расширение географии на все города, где функционирует рободоставка, а также его интеграция в платформу "Яндекс Еда". Пользователям будет предложен выбор: доставка роботом до подъезда, традиционная доставка курьером до двери или предложенный комбинированный вариант. Это касается транспортировки товаров, габариты которых соответствуют вместимости отсека робота-доставщика, пишет РБК со ссылкой на компанию.

Теги: яндекс, доставка, курьер


