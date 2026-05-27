После сильного ветра восстанавливать свет в Прикамье помогали энергетики из Свердловской области

В Пермском крае после непогоды восстановлено электроснабжение более 80% потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал".

Специалисты компании вернули свет подавляющему большинству жителей, которые оставались без электроснабжения из-за шквалистого ветра. Основными причинами нарушений стали падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов из-за сильного ветра.

Работы по устранению аварий продолжаются в круглосуточном режиме.

В наиболее пострадавшие территории направлены дополнительные бригады и спецтехника, в том числе из Свердловской области. Всего в работах задействованы около 100 бригад — более 300 специалистов.